Il Napoli perde Lobotka: lesione al bicipite femorale

Non è certamente un buon periodo per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli 'Azzurri' hanno raccolto appena un punto nelle ultime due gare contro Fiorentina e Roma, entrambe giocate allo stadio 'Diego Armando Maradona', davanti ai propri tifosi. Il pari in extremis contro i giallorossi ha ridotto drasticamente le percentuali di titolo della squadra partenopea, che non è riuscita a rispondere alle concorrenti Inter e Milan e restare aggrappata al treno Scudetto.

A due giorni dal match contro i capitolini, Luciano Spalletti deve fare i conti con le brutte notizie in arrivo dall'infermeria. Il tecnico azzurro non potrà contare nelle prossime sfide su Stanislav Lobotka, uscito anzitempo - ed esattamente al 57' - per un problema muscolare.

Il centrocampista slovacco si è sottoposto agli esami strumentali del caso per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, con il club che ha fatto chiarezza sulle condizioni del calciatore attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito:

"Gli accertamenti strumentali effettuati a Stanislav Lobotka hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro".

L'infortunio muscolare costringerà Lobotka, che nell'ultima gara ha lasciato il posto a Zielinski, a saltare le sfide contro Empoli e Sassuolo. Spalletti spera di riavere a disposizione lo slovacco per il rush finale. Un recupero che sarebbe davvero prezioso per il tecnico di Certaldo e per i suoi in vista dell'ultima parte di campionato.