Il Napoli pensa al dopo Koulibaly: riflettori su Kim del Fenerbahce

I partenopei sono pronti a cautelarsi in caso di partenza del senegalese destinazione Chelsea: occhi sul centrale sudcoreano che gioca in Turchia.

La sessione di calciomercato attualmente in corso potrebbe separare in via definitiva le strade del Napoli e di Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese, infatti, sarebbe ad un passo dal trasferimento al Chelsea e il suo destino sembra ormai decisamente lontano dai colori azzurri, difesi nelle ultime otto stagioni.

La cessione del centrale classe 1991 lascerebbe, inevitabilmente, un'enorme lacuna all'interno del pacchetto difensivo napoletano. Per questo motivo, gli uomini di mercato partenopei hanno prontamente individuato il profilo ideale che possa colmare l'eventuale partenza di Koulibaly.

Ogni riferimento a Kim Min-jae è fortemente voluto. Proprio così. Il Napoli ha individuato nel centrale coreano, di proprietà del Fenerbahce, il prototipo di difensore ideale da inserire all'interno del 4-2-3-1 di Spalletti.

CHI E' KIM MIN-JAE

Kim Min-Jae è un difensore centrale sudcoreano, classe 1995, sbarcato quest'anno in Europa dopo aver giocato quasi esclusivamente in patria con una parentesi in Cina.

Difensore centrale di grandissima prestanza fisica, ha impressionato nel corso della sua prima annata nel Vecchio Continente.

Il Fenerbahce l'ha ingaggiato lo scorso 13 agosto per soli 3 milioni di euro e alla prima stagione in Turchia ha giocato 40 partite complessive, esordendo sia in Europa League che in Conference.

Nel 2017 è entrato anche nel giro della Nazionale sudcoreana, con cui ha trionfato negli Asian Games del 2018.

A livello di club, invece, ha vinto due titoli nazionali con lo Jeonbuk Hyundai Motors, dopo aver militato nel Gyeongju e nell'Università Yonsei.

Nell'estate del 2019, invece, è sbarcato in Cina per vestire la maglia del Beijing Guo'an. Con la formazione capitolina ha disputato le due stagioni precedenti a quella del passaggio al Fenerbahce.

E' lui il nome nuovo per la difesa del Napoli: sondato in passato dalla Juventus, sulle sue tracce si era posto il Tottenham di Mourinho - su consiglio del connazionale Son - prima del corteggiamento del Southampton.

Accostamenti che non sono sfociati in qualcosa di concreto con il Napoli che ora pregusta l'accelerata decisiva. Koulibaly permettendo.