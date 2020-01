Il Napoli non molla Petagna: offerti 22 milioni più bonus, la SPAL resiste

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi a Politano e insegue anche Petagna: la SPAL ancora resiste, nonostante i 22 milioni più 2 di bonus offerti.

Il in questa finestra di calciomercato ha già accolto Demme e Lobotka e si appresta ad annunciare ben presto anche Politano (alle prese con le visite mediche). Ma potrebbe non finire qui: Giuntoli e De Laurentiis vogliono regalare a Gattuso un vero e proprio attaccante, da alternare con Milik oltre a Llorente, che non sembra rientrare nella lista dei giocatori preferiti del tecnico.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il primo obiettivo del Napoli in questo senso è Andrea Petagna. Dopo aver incassato un primo rifiuto da parte della SPAL negli scorsi giorni, il club partenopeo è tornato adesso alla carica: sono stati offerti infatti 22 milioni di euro più 2 di bonus per strappare l'attaccante al club di Semplici.

Al momento la ha fatto muro, perché ha intenzione di trattenere il giocatore per trovare la salvezza anche in questa stagione. I ferraresi potrebbero accettare di cedere Petagna al Napoli ma di trattenerlo in prestito fino a fine anno.

Sempre secondo 'Sky' il Napoli avrebbe aperto a questa possibilità e potrebbe chiudere subito per Petagna pur avendolo a disposizione a giugno: un'operazione sulla falsa riga di quella che ha coinvolto Rrahmani dell'Hellas . Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità, il fronte Petagna resta molto caldo per gli 'Azzurri'.