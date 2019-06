Il Napoli farà visita al Marsiglia: amichevole al Velodrome il 4 agosto

Il Napoli ha annunciato una nuova amichevole internazionale a inizio agosto: dopo il Liverpool al San Paolo, sfida con il Marsiglia al Velodrome.

Il calendario delle amichevoli estive del si arricchisce di nuovi appuntamenti. Il club partenopeo ha infatti ufficializzato quest'oggi altri due impegni : la sfida contro la il 24 luglio e l'impegno internazionale in contro l' Olympique al Velodrome il 4 agosto, subito dopo l'altro big match con il al San Paolo.

Soprattutto il mese di agosto si annuncia ricco di gare impegnative per i partenopei di Carlo Ancelotti , che hanno dunque scelto di alzare l'asticella per prepararsi al meglio per l'inizio del prossimo campionato di , previsto per il penultimo weekend del mese.

"Dopo l'amichevole di lusso contro il Liverpool, il Napoli proseguirà la sua estate all'insegna di test internazionali affrontando l'Olympique Marsiglia. Gli azzurri sfideranno il prestigioso Club francese il 4 agosto all'Orange Velodrome Stadium di Marsiglia. Olympique Marsiglia-SSC Napoli, 4 agosto 2019, Orange Velodrome Stadium ore 21.La passione si colora di azzurro in un'altra serata di Gala sotto le stelle d'Europa".

Dopo la sfida con la squadra francese, gli azzurri di Ancelotti voleranno negli per affrontare in un doppio confronto amichevole il di Ernesto Valverde, ultimo tassello di prova prima dell'inizio degli impegni ufficiali.