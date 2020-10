Il Napoli comunica: "Negativi i tamponi processati"

Il COVID-19 allenta la morsa sul Napoli: tutti i tamponi effettuati lunedì e già processati sono negativi.

Tre giorni dopo la mancata partenza per , lo spettro del COVID-19 fa meno paura al : come comunicato dalla società azzurra, tutti i tamponi effettuati nella giornata di lunedì sono risultati negativi.

Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 6, 2020

Sempre il Napoli ha poi annunciato che anche l'esito degli altri due tamponi rimanenti è negativo. Nessun nuovo positivo nella rosa azzurra, dunque, dopo i casi relativi a Zielinski ed Elmas che avevano fatto temere il peggio.

Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 6, 2020

Come noto il Napoli non ha sfidato la domenica sera, fermato dall'Asl partenopea per evitare un nuovo caso , presentatosi al San Paolo una settimana prima con una lunga lista di positivi. La squadra di Gattuso potrebbe ora essere sanzionata con uno 0-3 a tavolino.