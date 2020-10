Il Napoli comunica: "Negativi i tamponi processati, ne mancano due"

Il COVID-19 allenta la morsa sul Napoli: tutti i tamponi effettuati lunedì e già processati sono negativi. Ne mancano due ancora in elaborazione.

Tre giorni dopo la mancata partenza per , lo spettro del COVID-19 fa meno paura al : come comunicato dalla società azzurra, tutti i tamponi già processati tra quelli che sono stati effettuati nella giornata di lunedì sono risultati negativi.

Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 6, 2020

Sempre il Napoli annuncia che due tamponi sono ancora in elaborazione e il loro esito è ancora sconosciuto. L'attesa si sposta dunque sui risultati mancanti, con la speranza che la rosa azzurra non debba fare i conti con altre positività dopo quelle di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas.

Come noto il Napoli non ha sfidato la domenica sera, fermato dall'Asl partenopea per evitare un nuovo caso , presentatosi al San Paolo una settimana prima con una lunga lista di positivi. La squadra di Gattuso potrebbe ora essere sanzionata con uno 0-3 a tavolino.