Il Napoli alla ricerca di una prima punta: Pinamonti nuovo obiettivo

Andrea Pinamonti si accoda alla lista già formata da molti giocatori e diventa un nuovo obiettivo del Napoli, che si appresta a salutare Milik.

Il rivoluzionerà il proprio reparto offensivo in estate. Andrea Petagna è stato già acquistato, ma un altro attaccante dovrà arrivare alla corte di Gattuso perché Milik sembra destinato alla partenza, visto che i discorsi per il rinnovo del contratto non decollano.

E così tra il sogno di riportare a Napoli Edinson Cavani ed altre idee, spunta anche il nome molto più semplice da raggiungere di Andrea Pinamonti. L'attaccante del piace a Giuntoli, anche se in termini di goal ha deluso un po' le attese in questa stagione.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' però il Napoli ha stima di lui e rientra tra i papabili per il ruolo di prima punta.

Altre squadre

Non è ovviamente l'unico in lista per il Napoli. Da tempo c'è anche Luka Jovic, attaccante del che ha segnato solo 2 goal dopo essere stato acquistato per 60 milioni dall' . In questo caso si potrebbe ragionare su un prestito biennale o l'inserimento di Fabian Ruiz nella trattativa per agevolare l'uscita del serbo.

Senza dimenticare nemmeno Jean-Philippe Mateta, 22enne del che già a gennaio il Napoli provò ad acquistare, prima che il club tedesco sparasse la cifra di 40 milioni di euro.