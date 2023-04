Il Napoli alla prova Lecce: una vittoria allontanerebbe i fantasmi

Nella gara di andata Spalletti fu criticato per il pareggio interno: ora il Napoli deve provare a dimenticare i 4 goal segnati dal Milan al Maradona.

Lo 0-4 che il Milan ha inflitto al Napoli al Maradona ha lasciato strascichi importanti per una squadra lanciatissima verso il terzo Scudetto della sua storia, ma ha ancora la Champions League da affrontare.

E come primo scoglio, nella marcia di avvicinamento al quarto di finale con il Milan, c'è una gara importante al Via del Mare con il Lecce.

Nella gara di andata il Napoli pareggiò: era solo fine agosto, ma Luciano Spalletti fu fortemente criticato per uno stile di gioco passivo, che lasciò spazio alla squadra salentina.

Di lì in poi il cammino è stato decisamente invertito, ma il Lecce in casa ha saputo fermare squadre importanti: Lazio e Atalanta hanno perso, Milan, Roma e Fiorentina hanno portato via solo un punto, l'Inter ha vinto con un goal a tempo scaduto, la Juventus passò con una magia di Fagioli.

Insomma, Lecce non è un campo facile, dunque il Napoli dovrà farsi trovare pronto. Simeone è pronto a ripartire dopo una prestazione opaca, in attesa che torni Osimhen, che sta cercando di recuperare in tempo per la partita di andata di Champions, in programma il 12 aprile.

Inizia un mese cruciale per la storia del Napoli: Lecce è solo il primo step: Spalletti si giocherà il tutto per tutto, dunque non può ammettere cali di tensione come quello della sfida con il Milan.