Il Napoli accoglie Rrahmani: "Non mi aspettavo una stagione così al Verona"

Amir Rrahmani è un nuovo giocatore del , ormai da diversi mesi. In questi giorni, dopo il prestito al , il centrale kosovaro si è unito ai nuovi compagni.

Oggi, invece, è stato presentato in conferenza stampa, parlando del suo anno straordinario a Verona e della sua duttilità al centro della dfiesa e non solo.

"Non mi aspettavo di fare quello che ho fatto la scorsa stagione a Verona. Ho fatto il mio massimo. Sono un difensore aggressivo e forte di testa. Negli ultimi due anni ho giocato in una difesa a tre ma in passato e in nazionale ho giocato a quattro e all'occorrenza posso giocare anche come terzino".