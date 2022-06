Il Nantes vuole regalarsi Milik: "Grande giocatore, ci interessa"

L'ex napoletano, reduce da un biennio di alti e bassi al Marsiglia, può cambiare nuovamente squadra: "Ma prima dobbiamo parlare con il suo club".

9 reti nella prima stagione, 7 nella seconda. Arek Milik, nel biennio trascorso a Marsiglia dopo il turbolento addio al Napoli, non è mai riuscito a sfondare la doppia cifra. E dunque è probabilmente normale che per lui si cambi di un nuovo cambio d'aria, ancora una volta verso un gradino inferiore: il Nantes, questa volta.

Le voci su un interesse dei Canarini per il centravanti polacco sono sorte e sono state confermate da Waldemar Kita, il presidente del club. Tutto vero, ha detto: Milik lo vogliamo, altroché. Anche se da poco ha spiegato di voler rimanere all'OM anche nella prossima stagione.

"Non è assolutamente una boutade - le sue parole al 'Quotidien du Sport' - Milik è un goleador, un grande giocatore. Ci interessa.

Prima di tutto, però, dobbiamo parlare con il suo club. Per il momento è un'idea, non so nemmeno come sia nata. Non è ancora il momento di intavolare una trattativa".

Quel che appare certo, in ogni caso, è che la trattativa in questione prenderà vita e forma ben presto. E dunque Milik potrebbe lasciare il Marsiglia dopo due stagioni di alti e bassi. Non per tornare in patria, non per cambiare nuovamente campionato, ma per rimanere in Ligue 1 con una maglia diversa da quella attuale.

Il Nantes, peraltro, nella prossima stagione disputerà i gironi di Europa League: a inizio maggio la formazione di Antoine Kombouaré ha infatti conquistato la Coppa di Francia contro il Nizza, riportando a casa un trofeo dopo addirittura 21 anni.