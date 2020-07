Il Monza protagonista di una serie su Netflix? Nasce la clamorosa idea

Il Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi potrebbe essere l'oggetto di una serie su Netflix, un po' come successo per "Sunderland 'Til I Die".

La favola del Monza, cominciata in maniera reale e concreta proprio in questa stagione con la promozione dalla Serie B alla C potrebbe diventare una serie televisiva. Proprio per la sua storia particolare, e anche per la storia de suo proprietario (Silvio Berlusconi), Netflix ci sta pensando seriamente.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il colosso Netflix potrebbe realizzare un docu-film come quello già prodotto per il Sunderland in , dal titolo "Sunderland 'Til I Die". Al momento il progetto è ancora ipotetico ma potrebbe prendere consistenza nei prossimi mesi, durante il campionato di B.

La promozione in che è nei piani di Berlusconi per il prossimo anno, potrebbe essere proprio la ciliegina sulla torta per Netflix, che a quel punto racconterebbe qualcosa di unico.

Altre squadre

Il Monza infatti non è mai stato in Serie A e Sivlio Berlusconi lo ha acquistato proprio con quell'obiettivo.