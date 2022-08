Il Monza pesca in casa Arsenal: brianzoli ad un passo da Pablo Marì

I brianzoli si avvicinano sensibilmente al difensore di proprietà dei Gunners, lo scorso anno in prestito all'Udinese: trattativa ai dettagli.

Il Monza si appresta a definire l'ennesima operazione della sua scoppiettante sessione estiva di calciomercato.

I brianzoli, infatti, stanno per ultimare l'affare che porterà in biancorosso il difensore Pablo Marì. Come riportato da 'Sky'.

Il difensore centrale spagnolo, lo scorso anno in prestito all'Udinese, è di proprietà dell'Arsenal ma non rientra nel progetto dei Gunners.

Un'occasione ghiotta, dunque, per Adriano Galliani, deciso più che mai a regalare un altro rinforzo nel pacchetto arretrato al tecnico Giovanni Stroppa.

Il classe 1993 ha disputato 15 partite in A - da gennaio - con i friulani e nel prossimo campionato si candida al ruolo di perno all'interno del reparto difensivo monzese dove andrà ad affiancare Andrea Ranocchia, altro innesto estivo della squadra neopromossa dalla Serie B.

Per la proverbiale fumata bianca sembra ormai questione di ore, con i due club impegnati a sistemare gli ultimi dettagli prima del definitivo via libera.