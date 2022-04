Il Monza paga l'autobus ai tifosi: trasferta gratis contro il Frosinone

Il Monza chiama a raccolta i suoi tifosi per il rush finale. Il club brianzolo ha annunciato una particolare iniziativa in vista della trasferta del 'Benito Stirpe' di Frosinone, gara in programma per lunedì e valida per il penultimo turno della 'regular season' di Serie B. Per agevolare i sostenitori a seguire la squadra nella sfida che mette in palio punti preziosi in ottica promozione diretta - con il Monza a un solo punto dall'obiettivo -, la società lombarda ha deciso di pagare il trasporto in pullman a chi acquisterà un biglietto nel settore ospiti.

Ad annunciare l'iniziativa è lo stesso Monza attraverso un comunicato ufficiale, apparso sul sito del club:

"Grande notizia per tutti i tifosi biancorossi che vogliono seguire i ragazzi di Mister Stroppa a Frosinone. Vista l’importanza della partita, l’AC Monza mette a disposizione gratuitamente il trasporto in pullman a/r per assistere al match in programma allo stadio Benito Stirpe lunedì 25 aprile alle ore 15:00. L’iniziativa è valida per tutti coloro che acquisteranno il biglietto per il settore ospiti in prevendita. In base all’andamento delle vendite, nella serata di giovedì 21 aprile l’AC Monza comunicherà le modalità per aderire all’iniziativa".

Tutti a Frosinone! ⚪️🔴 Tu acquisti il biglietto, il Monza pensa al pullman 🚌



L’iniziativa è valida per tutti i tifosi che acquisteranno un biglietto per il settore ospiti in prevendita a partire da domani alle 10 💪🔝#acmonza #monza pic.twitter.com/6cx3sGBYHk — AC Monza (@ACMonza) April 20, 2022

La squadra di Giovanni Stroppa spera di avere al proprio fianco i tifosi in una sfida in cui potrebbe arrivare una storica promozione in Serie A. L'obiettivo è di riempire l'intero settore ospiti dello 'Stirpe' in una gara che può rivelarsi decisiva. Il Monza ha già ottenuto in anticipo il pass per i playoff, ma ora spera di raggiungere la promozione diretta negli ultimi 180 minuti della stagione regolare.