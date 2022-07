Il Monza fa sul serio per Icardi: c'è l'ipotesi prestito oneroso

Il club brianzolo non molla la presa sull'attaccante argentino: si studia un'operazione in prestito oneroso con parte d'ingaggio coperta dal PSG.

Per un Monza desideroso di orbitare nella parte di sinistra della classifica nonostante i gradi di neopromossa, urgono inevitabilmente profili di un certo spessore.

La campagna acquisti dei brianzoli è partita nel miglior modo possibile, con l'approdo in biancorosso di Alessio Cragno, Andrea Ranocchia e Stefano Sensi, con l'ex Inter fresco d'ufficialità.

Un innesto per ruolo, insomma, con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che ora sognano il colpo grosso per il reparto avanzato. Il nome in cima alla lista? Ovviamente quello di Mauro Icardi.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', in quel di Monza si sta ragionando fortemente sulle chance di riportare in Italia l'ex capitano dell'Inter, oggi al PSG ma con un ruolo decisamente marginare rispetto ai vari Mbappé, Messi e Neymar.

Il centravanti di Rosario - solo 5 goal nell'ultima stagione e zero nel 2022 - è in cerca di riscatto dopo un biennio complicatissimo. Il Monza, dal canto suo, spera che questa rinascita possa avvenire sul prato dell'U-Power Stadium per una suggestione di mercato che inizia ad assumere connotati decisamente concreti.

Si tratta di un'operazione comunque complessa, specialmente per due motivi: il primo è rappresentato dall'ingaggio con Icardi che, a Parigi, percepirà 10 milioni di euro per altre due stagioni, vista la scadenza contrattuale fissata a giugno 2024.

In seconda battuta, da parte del giocatore non sono arrivati - per il momento - segnali d'addio alla corte parigina, nonostante il presidente Nasser Al-Khelaifi abbia fatto intendere che per il prossimo anno a Parigi tira aria di rivoluzione.

Morale della favola, il Monza - ambizioso sì, ma con un occhio più che vigile all'equilibrio finanziario - potrebbe inizialmente pensare all'attaccante argentino soltanto attraverso un prestito oneroso, con parte dell'ingaggio coperta proprio dal PSG.

A onore del vero, un primo e interlocutorio incontro tra Galliani e la moglie-agente Wanda Nara c'è già stato, ma la sensazione è che si dovrà lavorare ancora sodo e pazientemente prima di trovare la fatidica quadra.

Quel che è certo, è che il Monza sogna per il suo primo campionato di Serie A, un attaccante da doppia cifra nonostante. E chi meglio di uno da 121 in 219 partite in massima serie?