Il monito di Conte all'Inter: "La Juve non ha bisogno di certi regali"

L'allenatore nerazzurro alla vigilia del match di ritorno di Coppa Italia: "Dovremo essere più bravi, la Juve è molto forte".

Archiviata la pratica Fiorentina in campionato, l'Inter è chiamata a sfoderare un'altra ottima prestazione nel ritorno della semifinale di Coppa Italia sul campo della Juventus, vittoriosa a San Siro grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo arrivata dopo l'iniziale vantaggio di Lautaro.

Antonio Conte ai microfoni di 'Rai Sport' ha parlato proprio della partita dell'andata, prendendola come monito. Gli errori non andranno ripetuti, come ha sottolineato il tecnico.

"Dobbiamo giocare con voglia e determinazione e cercare di essere perfetti. Per battere la Juve devi fare una partita che deve sfiorare la perfezione. La Juventus è molto forte e non ha bisogno di certi regali, come quelli concessi all’andata. Dovremo essere più bravi. Ho fatto il professionista, so che certi errori possono capitare".

L'allenatore nerazzurro ha poi parlato della missione della sua squadra in campo e di cosa si aspetta dai suoi giocatori.