Il Monaco ufficializza Minamino: contratto fino al 30 giugno 2026

Takumi Minamino è un nuovo giocatore del Monaco: l'attaccante giapponese ha firmato per 4 anni. "Farò tutto il possibile per aiutare la squadra".

Senza spazio al Liverpool, Takumi Minamino riparte dal Principato. L'attaccante giapponese è stato annunciato come suo nuovo rinforzo dal Monaco, che negli scorsi giorni aveva trovato l'accordo con i Reds per il suo arrivo a titolo definitivo.

Come comunicato dal club monegasco, Minamino ha firmato un contratto quadriennale, fino al 30 giugno 2026. Lascia così dopo due anni e mezzo il Liverpool, che lo aveva prelevato dagli austriaci del Salisburgo nel gennaio del 2020.

"Per me è una grande gioia venire al Monaco - le prime parole di Minamino da giocatore biancorosso - Sono felice di entrare a far parte del progetto del club, che ha raggiunto il podio per due volte di fila e figura tra i più importanti nel contesto di un campionato entusiasmante. Non vedo l'ora di conoscere il nuovo ambiente e di fare tutto il possibile per aiutare la squadra".

"Siamo molto felici ed entusiasti di dare il benvenuto a Takumi nel Monaco - ha detto invece il ds Paul Mitchell - È un giocatore che conosciamo da molti anni e che, dal suo arrivo in Europa, ha continuato a fare esperienza ai massimi livelli, in particolare nelle competizioni europee, e a collezionare titoli. Con la sua cultura della vittoria, la sua versatilità in campo e il suo status di giocatore chiave nella sua nazionale, siamo convinti che Takumi contribuirà allo sviluppo della nostra giovane squadra e aiuterà il gruppo a raggiungere i nostri obiettivi. Siamo lieti che abbia deciso di far parte del nostro progetto e vogliamo dargli il benvenuto".

Nell'ultimo campionato di Premier League, Minamino ha giocato pochissimo: appena 11 spezzoni di partita coronati da 3 reti. In Champions League, invece, non è mai andato a segno nelle rarissime volte in cui è stato chiamato in causa. Dopo Sadio Mané e Divock Origi, il giapponese è il terzo attaccante del Liverpool a cambiare in squadra in pochi giorni.