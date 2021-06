Il momento magico di Raspadori: la convocazione a Euro 2020 e l'esordio contro la Repubblica Ceca

Il baby attaccante del Sassuolo si gode la sua prima volta in azzurro. Sullo scambio di maglia con Dybala: "Un gesto che mi ricorderò per sempre".

Pronosticare che si tratti del momento più felice della sua giovanissima carriera sembrerebbe un esercizio abbastanza semplice. Quello che è certo è che Giacomo Raspadori sta vivendo un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

Nella notte di martedì 1 giugno il suo nome è apparso nella lista dei 26 calciatori azzurri che prenderanno parte alla spedizione di Euro 2020. Una convocazione forse inaspettata per il classe 2000 attaccante del Sassuolo, divenuto a tutti gli effetti la vera novità del gruppo azzurro.

Come se non bastasse, nella serata di ieri allo Stadio Renato Dall'Ara è arrivata la proverbiale ciliegina sulla torta: l'esordio in maglia azzurra nei minuti finali di Italia-Repubblica Ceca.

Ai microfoni di 'Rai Sport' il prodotto del vivaio neroverde ha manifestato tutta la sua gioia a pochi giorni dall'esordio della Nazionale allenata da Roberto Mancini, impegnata venerdì prossimo a Roma contro la Turchia:

"Dormire è stato difficile, sicuramente è stata un’emozione grande, fortissima perché soprattutto ho esordito nella mia città, alla presenza della mia famiglia che per fortuna era lì a vedermi. E' stata veramente una cosa incredibile”.

Una serata emozionante che fa il paio con quella vissuta a Reggio Emilia il 12 maggio, quando il suo Sassuolo ha ospitato la Juventus. Al fischio finale del match terminato 3-1 in favore dei bianconeri, l'autore del goal Raspadori è stato protagonista di uno scambio di maglia con l'altro marcatore di serata Paulo Dybala: