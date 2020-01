Il Milan supera l'Udinese, Pioli: "Ci abbiamo messo il cuore per vincere"

Stefano Pioli commenta la vittoria ottenuta dal Milan contro l’Udinese: “Non vinceremo mai partite facili, ma oggi riusciamo a raccogliere”.

Seconda vittoria consecutiva per il . La compagine rossonera soffre a San Siro contro l’, ma riesce ad imporsi per 3-2 grazie ad una rete realizzata in pieno recupero da Ante Rebic. Per i meneghini si tratta di un importante salto in classifica che consente loro di avvicinarsi a quelle posizioni che valgono una qualificazione europea.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Stefano Pioli, intervistato a fine gara ai microfoni di DAZN, si è detto contento della prova dei suoi ragazzi.

“Siamo partiti contratti contro un’Udinese che dal punto di vista fisico stava un po’ meglio di noi. Il Milan oggi era in emergenza, ma sono soddisfatto della nostra prova. La squadra ci ha messo il cuore contro un avversario più brillante di noi. In passato abbiamo già fatto bene ma senza raccogliere, adesso invece riusciamo a farlo e dobbiamo continuare così”.

Quella del Milan è stata una partita in salita visto che l’Udinese ha trovato il vantaggio dopo appena sei minuti.

“Il goal dell’Udinese in avvio ci ha tolto lucidità. Loro coprivano bene il campo e noi nel primo tempo abbiamo faticato, ma anche creato qualcosa. Abbiamo concesso alcune occasioni perché oggi l’avversario era più brillante di noi”.

Il Milan è riuscito a ripartire dopo il terrificante 5-0 subito contro l’.

“Quella è stata una partita che non doveva succedere, ma abbiamo reagito alla grande. L’arrivo di Ibrahimovic ha dato maggiore spessore ad una squadra che ora è più determinata e convinta. Volevo una settimana perfetta e i giocatori sono riusciti a farla. Non vinceremo mai partite facili, dovremo sempre lavorare tutti insieme fino al 95’”.

Tra i migliori in campo con l’Udinese anche Donnarumma.