L'emittente ha annunciato l'accordo con il club rossonero: trasmetterà tutte le sfide del precampionato dei campioni d'Italia di Pioli.

Dopo Monza, Lecce e Inter, Sportitalia amplia il pacchetto di gare trasmesse in esclusiva in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre, sull'app per dispositivi mobili e sul sito web. L'emittente ha annunciato di aver acquisito in esclusiva le gare del precampionato 2022 del Milan campione d’Italia.

La squadra di Stefano Pioli vuole prepararsi al meglio alla nuova stagione, in cui sarà nuovamente protagonista in campionato, con l'obiettivo di difendere il titolo, e lo sarà anche in Champions League, dopo il ritorno nella fase a gironi della passata stagione.

“Siamo felici di proporre a tutti gli appassionati di calcio queste sfide che ci condurranno all’inizio della prossima stagione - ha dichiarato l'amministratore delegato Michele Criscitiello -. Sportitalia crede nel progetto di questo Milan ed è felice di essere al fianco della società e dei suoi tifosi cui è contenta di regalare in chiaro e gratuitamente i match del precampionato. Sportitalia è ormai la casa estiva della Serie A grazie alla scelta di trasmettere i test di Milan, Inter, Monza, Lecce e altri che potranno arrivare. Un’offerta in chiaro e gratuita, disponibile anche attraverso la nostra App, che consentirà a tutti di poter godere dello spettacolo anche dai propri luoghi di vacanza".

Al momento, il club rossonero ha annunciato cinque appuntamenti nel corso del precampionato, che porterà al debutto in Serie A contro l'Udinese in programma a San Siro il 13 agosto alle 18:30.

I rossoneri debutteranno mercoledì 13 luglio a Milanello contro l'ASD Lemine Almenno alle ore 17:00. Il 'Diavolo' volerà poi a Colonia per la 'partita dell'innovazione' contro i padroni di casa, nella Telekom Cup, in programma sabato 16. La squadra di Pioli partirà per l'Austria, dove svolgerà una parte del ritiro a Klagenfurt dal 23 al 30 luglio: il giorno dell'arrivo è in programma un'amichevole contro gli ungheresi del Zalaegerszegi, mentre il 27 i rossoneri sfideranno il Wolfsberger. Si chiude (per ora) il 31 con il match contro il Marsiglia di Igor Tudor.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta ed esclusiva con ampi spazi per interviste e approfondimenti sia prima del fischio iniziale che al termine delle gare.