Il Milan sorride: allenamento completo in gruppo per Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha svolto l'intera sessione di allenamento con il resto della squadra: potrebbe recuperare per il Sassuolo.

Arrivano ottime notizie in casa in vista della prossima sfida di campionato contro il : Zlatan Ibrahimovic ha svolto l'intera sessione di allenamento con il resto della squadra dopo l'infortunio muscolare.

Smaltita la lesione che lo ha tenuto fuori negli ultimi impegni tra campionato ed : lo svedese potrebbe essere inserito nell'elenco dei convocati di Pioli per la delicata sfida in terra emiliana, da valutare però un suo eventuale impiego dal primo minuto o a partita in corso.

Buone notizie anche sul fronte Theo Hernandez, che nell'ultima partita contro il aveva lasciato la corsia sinistra a Dalot: il terzino francese ha svolto regolarmente l'allenamento, mentre Kjaer è ancora alle prese con un lavoro personalizzato.