Il Milan sogna con Leao e Maignan: i veri trascinatori nella serata del ‘Maradona’

Il Milan vola nelle semifinali di Champions League e lo fa grazie alle prodezze di Leao e Maignan, due campioni di caratura mondiale.

La velocità e il sorriso di Rafael Leao e le mani sicure ed il fisico imponente di Mike Maignan. Il Milan, dopo sedici anni di attesa, torna a guadagnarsi un posto tra le migliori quattro squadre d’Europa e lo fa anche grazie alle giocate di due campioni che, una volta di più e nella serata che più contava, hanno dimostrato di essere di caratura mondiale.

Individuare solo due elementi all’interno di un gruppo che si è spinto fin dove in molti pensavano che non potesse arrivare è probabilmente ingiusto, ma l’attaccante portoghese ed il portiere francese sono in un certo senso i due volti di un trionfo.

Il Milan si è presentato ai quarti di finale di Champions League senza poter contare sui favori del pronostico. Quelli erano tutti, o quasi, per il Napoli, la squadra che sta dominando il campionato di Serie A e che nella serata più dura si è comunque potuta consolare con il pensiero di uno Scudetto sempre più vicino.

Per avere la meglio sulla compagine partenopea in un derby che è servito anche per riportare in auge il calcio italiano a livello europeo, servivano due prestazioni perfette e i colpi dei campioni, cose che non sono mancate in quello che è stato un avvincente doppio confronto.

Getty Images

Nella serata del ‘Maradona’, Leao si è preso il merito di rendere più vive le speranze di passaggio del turno, mentre Maignan ha avuto quello di spegnere definitivamente quelle del Napoli.

Il primo ha imperversato sulla fascia sinistra, si è guadagnato un calcio di rigore (poi fallito da Giroud) e al 43’ si è letteralmente inventato con una devastante giocata personale l’azione che ha portato all’1-0, mentre il secondo ha comandato la difesa con la solita leadership e all’82’, nel momento in cui tutti i giochi potevano riaprirsi, si è superato respingendo un tiro dal dischetto di Kvaratskhelia.

Getty

Cose da campioni, da gente capace di fare la differenza e di decidere le partite da sola. Leao ha vissuto una stagione più altalenante di quella scorsa, quella nella quale ha trascinato il Milan alla conquista dello Scudetto, mentre Maignan è stato costretto per mesi ai box da un infortunio, ma nel momento in cui più è contato hanno dimostrato cosa hanno di diverso dagli altri.

Il Diavolo sogna grazie ai suoi ‘angeli’ ed ora è difficile dire cosa gli sia precluso. Con un giocatore capace di ‘fare a fette’ le difese avversarie come il lusitano e con un portiere (decisivo anche all’andata) che oggi è probabilmente il migliore al mondo, ogni obiettivo può diventare realtà.