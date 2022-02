Il Milan si sblocca subito contro la Samp: assist di Maignan per Leão

Il Milan indirizza subito la sfida contro la Sampdoria, sbloccando il risultato dopo appena otto giri d'orologio.

A spezzare l'equilibrio in favore dei rossoneri ci ha pensato il solito Rafael Leão, abile nel superare di slancio Bereszynski prima di infilare imparabimente Falcone.

Grande acuto del portoghese, ma i meriti vanno equamente distribuiti con un sontuoso Mike Maignan.

Proprio così, perché l'autore dell'assist è stato proprio il portiere del Diavolo che ha innescato il compagno con un lancio chirurgico dalla lunetta della propria area di rigore, puntualmente addomesticato e convertito in rete dal compagno lusitano.

Maignan sempre più uomo copertina di questo Milan, dunque. Dopo le parate decisive nel Derby, ecco servito il suo primo assist ufficiale.

2006- Prima del passaggio vincente di Mike Maignan di oggi, era dal 2006 che un portiere del Milan non forniva un assist in #SerieA (Dida contro l’Ascoli). Regista.#MilanSampdoria — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) February 13, 2022

Per trovare l'ultimo portiere milanista in grado di fornire un assistenza ad un compagno bisogna riavvolgere il nastro al 2006 quando fu il brasiliano Dida a fornire il passaggio vincente contro l'Ascoli.

In Serie A, invece, è stato Reina, durante Lazio-Spezia del campionato in corso, l'ultimo estremo difensore in grado di fornire un assist.