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Contro l'Olympiacos, in Europa League, il Milan ha visto di cosa è capace Omari Hutchinson. E così può essere più che una semplice alternativa per Amorim.

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La super rimonta del Milan in casa dell'Olimpyacos, in Europa League, ha un nome e cognome: Omari Hutchinson.

Dopo il 2-0 dei greci, l'inglese ha riportato i rossoneri in partita con un goal da fenomeno e poi ha servito i due assist, per Cisse e Pulisic, che sono valsi il 3-2 finale per il Milan.

Una prestazione che dimostra quanto il ragazzo scuola Arsenal e Chelsea possa essere una risorsa molto importante per Amorim.

SEMPRE TITOLARE IN EUROPA

Sin qui Hutchinson è stato il vero uomo di coppa per Amorim, perlomeno in termini di minutaggio.

Il tecnico portoghese lo ha sempre schierato titolare in tutte e cinque le partite del Milan in Europa League, anche se il primo goal è arrivato contro l'Udinese, in campionato, dove però ha trovato decisamente meno spazio, giocando appena 223 minuti e solo due partite da titolare.

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Ed è stato proprio in una di queste che ha segnato la prima rete in rossonero, facendo vedere di poter essere una risorsa anche dal primo minuto e non solo a gara in corso.

PRESTAZIONE DA FENOMENO CONTRO L'OLYMPIACOS

In Grecia, poi, è arrivata la conferma. Col Milan sotto 2-0, Hutchinson ha preso letteralmente per mano la squadra.

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Prima segnando il bellissimo goal del 2-1, con una strepitosa azione personale, poi servendo due assist perfetti per il 2-2 di Cisse e il 2-3 di Pulisic. Un incubo per i difensori dell'Olympiacos, sempre a puntare, sempre a saltare l'uomo.

Quando il Nottingham Forest lo prelevò dall'Ipswich per quasi 45 milioni di euro, lo fece proprio per questo motivo. Hutchinson era stato il protagonista assoluto della promozione con 10 goal e 6 assist.

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Al Milan aveva fatto vedere solo sprazzi del suo talento, che nelle ultime stagioni si era un po' perso, ma questa serata d'Europa potrebbe essere il suo punto di svolta.

MERITA PIU' SPAZIO?

Di sicuro Hutchinson, per caratteristiche, è un giocatore unico nella rosa del Milan. Crea superiorità numerica, sa tagliare verso il centro e calciare, ma anche andare sul fondo e mettere cross sfruttabili, anche giocando a piede invertito.

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Per Amorim potrebbe diventare un'arma in più anche per il campionato, specialmente dopo questa prestazione che lo fa salire in fiducia e consapevolezza.