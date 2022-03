Il Milan presenta "1996 Collection": collezione vintage delle maglie da gara della stagione 1995-1996

Il Milan ha presentato ufficialmente la "1996 Collection", una collezione speciale e retrò delle maglie da gara indossate nella stagione 1995-1996, sfociata nella conquista del 15° Scudetto rossonero al termine di un'annata letteralmente dominata dal Diavolo guidato da Fabio Capello.

AC Milan

Trent'anni dopo quella stagione trionfale, il Milan ha deciso di omaggiare tutti i tifosi rossoneri sparsi per il mondo con un'edizione speciale delle divise indossate in una delle stagioni più iconiche all'interno della storia del club meneghino, riproponendole in chiave lifestyle:

L'articolo prosegue qui sotto

"Una nuova collezione retrò che richiama le radici del Club, proiettandole nel futuro. Con il suo stile iconico, il marchio Milan continua a coinvolgere i tifosi, a cominciare dalle nuove generazioni. Le istantanee scattate con i colori e lo stile rimandano alla cultura POP degli anni '90 e arricchiscono questi capi iconici e senza tempo, nati per essere indossati in campo ma ora pienamente di moda grazie a un linguaggio che unisce sport, moda e lifestyle".

AC Milan

"Hanno unito generazioni di sportivi e tifosi dalla metà del XIX secolo. Sono simboli capaci di trascendere il campo e, allo stesso tempo, di esprimere un senso di appartenenza e di stile sul campo, sugli spalti e nella vita di tutti i tifosi. Da diversi anni ormai sono una parte imperdibile degli outfit più cool, dallo streetwear all'haute couture".

AC Milan

"Sono maglie da calcio, la cui estetica è tornata in auge, in particolare quelle degli anni '90. È un trend guidato dai brand e dai club più significativi, tra cui il Milan, che oggi è lieto di annunciare il lancio della speciale collezione 1996: un omaggio alle tradizioni e allo stile iconico del Club, per coinvolgere ed emozionare gli oltre 500 milioni di Tifosi rossoneri in tutto il mondo. È anche una collezione imperdibile per chi segue le ultime tendenze del lifestyle. Le maglie, ridisegnate per un linguaggio estremamente innovativo e non solo come oggetto cult per i fan, ma si abbinano perfettamente anche ai look più moderni".

AC Milan

"Nella stagione 1995/96 il Milan conquista il 15° Scudetto, trionfo sfaccettato e di grande significato. Si tratta infatti del primo successo scudetto rossonero nell'era dei tre punti per vittoria, il quarto in cinque anni con Fabio Capello alla guida e l'ultimo nella splendida carriera di Franco Baresi. La stagione 1995/96 è ricordata anche come la prima in cui i calciatori di Serie A hanno indossato maglie personalizzate con cognomi e numeri di squadra sul retro".

AC Milan

"La divisa Home - l'iconica Rossonero - è stata indossata il 28 aprile 1996 quando il Milan è stato incoronato Campione d'Italia con una vittoria sulla Fiorentina. La maglia bianca da trasferta è stata nominata tra le prime 5 divise del Milan più belle della storia da NSS Sports. La maglia gialla Third è entrata nel cuore di tutti i milanisti la stagione precedente dopo essere stata indossata quando i rossoneri hanno vinto la Supercoppa Europea".

AC Milan

AC Milan

AC Milan