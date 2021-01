Il Milan pensa a rinforzare l'attacco: contatti con l'agente di Pavoletti

I rossoneri valutano profili anche per il reparto offensivo: ieri si è tenuto un incontro con Giovanni Branchini, agente tra gli altri di Pavoletti.

Alla ricerca di occasioni da sfruttare. Il guarda tutti dall'alto verso il basso nella classifica di , ma allo stesso tempo si guarda intorno alla ricerca di profili che possano rinforzare l'organico e competere per lo scudetto.

Se il nome in difesa è quello di Simakan e a centrocampo ieri sera si è parlato di Svanberg, anche in attacco potrebbero presto arrivare i primi nomi. I rossoneri infatti, secondo 'Sky Sport', stanno pensando anche se rinforzare il reparto offensivo.

In questo senso ieri c'è stato un incontro con Giovanni Branchini, agente di Leonardo Pavoletti, per fare delle riflessioni e capire come e dove poter rinforzare l'attacco e quali profili valutare. Tutto ancora in piedi e aperto.

L'attacco del Milan in questa Serie A ha prodotto finora 37 goal nelle prime 17 giornate ed è il terzo migliore del campionato, al pari con la , dietro a quelli di (43) e (40).