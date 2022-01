Il Milan pensa a Malik Thiaw: occhi sul classe 2001 dello Schalke 04

Malik Thiaw, classe 2001 dello Schalke 04, è il nome nuovo che, secondo ’Sky Sport’, sarebbe entrato nell’orbita Milan. La caccia ad un rinforzo in difesa nel mercato dii gennaio continua ed il centrale tedesco potrebbe essere uno dei nomi da tenere in considerazione.

Dopo aver esordito in Bundesliga nel 2020 ed aver trovato continuità nel 2021, quest’anno il centrale è uno dei titolari di una squadra che sta provando la risalita, militando in seconda divisione tedesca, la 2. Bundesliga.

Lo Schalke al momento è la quarto posto, ma ancora in piena lotta per la promozione. Thiaw è uno dei punti cardine della squadra di Grammozis: quest’anno sta vivendo la sua grande crescita, con la fiducia della società in cui è entrato nel 2015 dopo aver giocato anche con Leverkusen e Borussia Mönchengladbach.

Il nativo di Düsseldorf è di origini finlandesi da parte di mamma e senegalesi da parte di papà, ma ha giocato solo con la nazionale tedesca a livello di Under 21.

Lanciato dal santone Norbert Elgert nell’unser 19 dei Knappen, oggi Thiaw è una certezza del club. Il Milan lo segue: è una delle idee di Maldini, che avrebbe già avviato i contatti. Evidentemente, dalla Zweite al rossonero il passo non è poi così lungo.