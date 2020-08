Il Milan guarda al Tottenham: Aurier primo obiettivo per la destra

Serge Aurier sarebbe il primo obiettivo del Milan per quanto riguarda la fascia destra di difesa. Ha un contratto fino al 2022.

Un interesse che non nasce certo oggi, ma che arriva da lontano. Le strade di Serge Aurier e del potrebbero incontrarsi nella prossima stagione. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', i rossoneri infatti hanno accelerato per puntare con decisione il terzino del .

Il calciatore ivoriano ha un contratto fino al 2022, un ingaggio non certo basso, ma pare che il Tottenham sia pronto a 'scaricarlo', o quasi. Al Milan piace da tempo e la coppia Maldini-Massara lo ha messo seriamente al primo posto tra gli obiettivi per la difesa.

Conti e Calabria per varie ragioni non hanno convinto al 100% ed un titolare sulla fascia destra rappresenta una priorità per il Diavolo. Paolo Maldini, prima di Milan- , ha fatto il vago sull'interesse per Aurier.

