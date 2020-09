Il Milan frena per Bakayoko: ingaggio e riscatto troppo elevati

Fase di riflessione da parte del Milan su Tiemoue Bakayoko, che guadagna 5 milioni di euro e per il quale servirebbero 30 milioni per il riscatto.

L'arrivo di Tonali è ormai cosa fatta per il , che rinforza la mediana con un giovane di grande prospettiva e riflette ora sull'arrivo di Tiemoue Bakayoko, operazione portata avanti parallelamente in questi ultimi giorni.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la dirigenza rossonera avrebbe però raffreddato la trattativa per il centrocampista francese a causa degli elevati costi: il giocatore di proprietà del guadagna infatti 5 milioni di euro a stagione e l'eventuale riscatto tra un anno ammonterebbe a 30 milioni.

Troppo per una squadra che ha già rinforzato il reparto e che necessita innesti in altre zone del campo: da qui la decisione di congelare l' operazione anche in attesa di conoscere il risultato del preliminare di .