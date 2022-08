Il Milan cambia proprietà: firmato il 'closing' tra Elliott e RedBird

Il club rossonero è a tutti gli effetti di RedBird, il fondo di Gerry Cardinale: firmato il passaggio del 99,93% delle quote per 1,2 miliardi.

Una staffetta tra investitori americani. Il Milan cambia ufficialmente proprietà con il passaggio dal fondo Elliott della famiglia Singer a RedBird, fondo dell'ex banchiere di Goldman Sachs Gerry Cardinale.

Le parti hanno messo nero su bianco la compravendita del 99,93% delle azioni del club rossonero, secondo quanto riferisce il quotidiano 'La Repubblica'.

Un'operazione da 1,2 miliardi di euro con un versamento iniziale di 600 milioni di euro, di cui 400 raccolti tra una serie di investitori - tra cui la famiglia Steinbrenner, proprietaria dei New York Yankees, tra le più famose franchigie del baseball americano; LeBron James, stella del basket e dei Los Angeles Lakers, vincitore di quattro titoli NBA; il fondo Main Street capital, con sede a Santa Monica in California; il produttore musicale Jimmy Jovine e Riccardo Silva, imprenditore lombardo e amministratore delegato di Milan Channel in passato, da tempo residente in Florida, dove tra le altre cose, è proprietario del Miami FC -, e altri 600 prestati da Elliott con un tasso annuale al 7%.

Gerry Cardinale è atteso a Milano in vista del derby contro l'Inter, in programma sabato a San Siro alle 18:00, per celebrare l'acquisizione del 'Diavolo'. Previsto il rito delle foto ufficiali, prima delle dichiarazioni alla stampa e il messaggio ai tifosi.