Il Milan annuncia la guarigione di Tomori: è negativo al Covid-19

Buone notizie sul fronte Milan. Il club rossonero ha annunciato il pieno recupero di Fikayo Tomori: il difensore inglese è guarito dal Covid-19.

Stefano Pioli, dunque, recupera un tassello nel cuore di un reparto riscopertosi in piena emergenza, non solo per l'infortunio di Kjaer, ma anche a causa del recente forfait di Romagnoli.

In questa stagione, Tomori ha già collezionato 22 presenze annoverando nel conteggio sia i gettoni in Serie A che quelli in Champions League.

Il classe 1997 potrebbe già riassaporare il campo nell'appuntamento di Coppa Italia contro il Venezia, oppure rimandare il rientro di qualche giorno in occasione del match interno contro lo Spezia.