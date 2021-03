Il miglior assist-man di Champions è della Juventus: Cuadrado

La Juventus è uscita dalla Champions League, ma il colombiano può contare il dato più alto in territorio continentale.

L'importanza di chiamarsi Juan Cuadrado. L'importanza di essere devastante sulla propria corsia, sopratutto a livello offensivo, più che difensivo. Del resto l'ex terzino di Fiorentina e Lecce ha messo a segno fin qui ben 12 assist in tutte le competizioni.

Ai sei passaggi decisivi in Serie A, che lo vedono dietro diversi interpreti, come Mkhitaryan, in cima alla speciale graduatoria con otto, Cuadrado ha sommato quello in Coppa Italia. Ma non solo: e qui i rimpianti della Juventus si moltiplicano.

Cuadrado è infatti il giocatore che in Europa ha messo insieme più assist nel 2020/2021: cinque, non abbastanza da permettere alla Juventus di andare il solito scoglio di difficoltà continentali, che ha visto la nave bianconera stavolta infrangersi contro il Porto e gli ottavi di finale.

Nè De Bruyne, nè Kimmich hanno fatto meglio, ma a differenza della Juventus, sia il Manchester City che il Bayern Monaco sono ai quarti di Champions. Segno di come le squadre di Guardiola e Flick possano contare su più interpreti decisivi in termini di assist, mentre i bianconeri sopratutto sul colombiano.

Senza gli assist di Cuadrado, difficilmente la Juventus trova la rete, e testimonianza è il podio tra coppe italiane ed europee in cui Cuadrado si piazza con dodici totali, dietro solamente a Kane, re assoluto con 15, trasformato dopo l'arrivo di Mourinho, e il compagno Son, a quattordici.

Un dato curioso oltre la delusione europea è che Cuadrado è ormai terzo tra i migliori assistman nella storia della Juventus: solo due leggendari elementi bianconeri come il vecchio capitano Alex Del Piero e il Pallone d'Oro, attualmente vicepresidente, Pavel Nedved hanno fatto meglio.

Simbolo della Juventus nelle ultime stagioni, Cuadrado è spesso stato vicino all'addio, continuando però ad essere fondamentale. Senza la Champions, proverà ad essere decisivo nella disperata rimonta per tenere sulle maglie bianconero il logo dello Scudetto.