Il miglior africano di sempre? Eto'o sicuro: "Nessuno al mio livello"

L'ex Inter ha riposto a Diouf, che si era auto-proclamato il più talentuoso della storia: "Nemmeno Drogba come me".

La domanda da un milione di euro, una delle tante. Insieme a quella su chi è il miglior calciatore di tutti i tempi o il sudamericano numero uno della storia, crea ovviamente discussioni anche quella relativa al giocatore africano in cima alla lista come più forte di ogni epoca. Samuel Eto'o non ha dubbi.

L'ex bomber di e ha infatti riposto alle dichiarazioni di Diouf, attaccante senegalese che fece parlare di sè con il suo team Nazionale ai Mondiali del 2002, prima di una buona carriera in giro per l'Europa. Per lui, nessun dubbio: si è auto-eletto il più talentuoso di sempre.

Qualcosa a cui Eto'o ha voluto rispondere a margine di una diretta Instagram:

"Mio fratello Diouf aveva bevuto un bicchiere di troppo. Nessuno era al mio livello o migliore, nemmeno Drogba. E non lo dico io, è un dato di fatto. Volevo essere il numero uno e lo sono stato per tutta la mia carriera".

Senza dubbio Eto'o è stato tra i giocatori che hanno ottenuto più trofei in carriera, tra cui le Champions vinte con Barcellona e Inter, nonchè quella sfiorata con il a inizio carriera. Per lui anche quattro volte il titolo di miglior calciatore africano dell'anno.

Ognuno ha il suo preferito, ma di certo la lista è lunga: c'è chi sceglierebbe Drogba, in virtù di reti, trofei e titoli personali vinti, che possono senza dubbio essere confrontati con quelli di Eto'o, chi magari Weah, unico Pallone d'Oro proveniente dal continente africano.

Una questione che andrà avanti a lungo, sopratutto ora che Manè e Salah hanno vinto la , decisi a conquistare in futuro il Pallone d'Oro e magari un buon piazzamento Mondiale.