Il metodo Blessin al Genoa: video e documentari per cementare il gruppo

Lo scorso 19 gennaio, il Genoa ha ufficializzato l'approdo in panchina del tecnico tedesco Alexander Blessin, chiamato a risollevare le sorti del Grifone dopo la complicatissima parentesi targata Andriy Shevchenko.

Il tecnico di Stoccarda, nonché ex timoniere della formazione belga dell'Ostenda, ha collezionato tre pareggi in altrettante partite dal momento del suo approdo in Serie A: 0-0 con l'Udinese, 0-0 con la Roma e, ultimo in ordine cronologico, l'1-1 contro la Salernitana.

Piccoli e incoraggianti segnali per un allenatore che sta cercando di infondere solidità e compattezza all'interno del gruppo genoano, lavorando sulla tattica ma anche sul concetto di unione e di collettivo. E proprio riguardo a questo aspetto, il metodo Blessin prevede nel pacchetto anche la visione di documentari.

Proprio così, perchè, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', prima della sfida casalinga alla Salernitana, Blessin ha mostrato ai suoi giocatori un video di un branco di leoni intenti ad attaccare una preda. Un'immagine dalla forte carica simbolica che racchiude in sé un significato profondo, indirizzato, ovviamente, ai propri giocatori: per raggiungere l'obiettivo stagionale servirà remare tutti nella stessa direzione e con grande unità d'intenti. Ragionando da squadra.