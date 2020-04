Il messaggio di Solskjaer: "Il Manchester United comprerà chi vuole"

L'allenatore del Manchester United a 'Sky Sports' lancia il segnale: "Stiamo pianificando, il Manchester farà gli affari che vuole fare".

Nonostante in questa stagione il occupi soltanto il quinto posto in classifica, il club ha sfruttato quest'annata per gettare le basi per il futuro, per far crescere molti giovani di prospettiva, con la speranza di poter raggiungere la qualificazione alla .

Ai microfoni di 'Sky Sports' ha parlato Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils. Il norvegese ha dichiarato senza troppi giri di parole che non ci saranno difficoltà in sede di mercato per il club.

"Sono sicuro che, quando torneremo alla normalità, saremo in grado di fare gli affari che vogliamo. Vogliamo essere i migliori in tutto, e ovviamente ora è un'occasione per passare più tempo, discutere di giocatori, discutere i piani, abbiamo valutato ciò di cui abbiamo bisogno con lo staff tecnico".

Quindi per il momento il Manchester sta sfruttando la pausa per mettere in ordine le idee e preparare proprio un calciomercato che si preannuncia col botto.