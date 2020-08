Il messaggio di Rudi Garcia alla Roma: "Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!"

Dopo Juventus-Lione, Garcia urla in italiano in sala stampa ripensando alla Roma. E davanti alle telecamere dice: "La mia sconfitta più bella".

La al centro del villaggio, il violino, le celeberrime polemiche dopo una gara persa allo Stadium contro la . E ora la rivincita. Che Rudi Garcia vuole gustare e assaporare in pieno. Ripensando, magari con una punta di nostalgia e certamente con un affetto ancora sconfinato, ai suoi trascorsi italiani.

"Ha un messaggio per i tifosi della Roma?", gli chiedono in sala stampa durante la conferenza post partita di Juventus- . E Garcia si lascia andare, urlando in italiano:

"Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!".

Sì, il suo Lione ce l'ha fatta. Ha superato la Juventus nonostante il ko di e ora fa parte delle otto formazioni più forti d'Europa. Ad attenderlo c'è il , sabato 15 agosto. Un evento che Garcia aveva già commentato, in maniera più pacata, a 'Sky Sport'.

"È una cosa veramente forte che abbiamo fatto stasera, è veramente un exploit. Il risultato dell’andata era molto importante, dopo il goal su rigore. Loro poi hanno Cristiano Ronaldo… Mi è piaciuto che siamo rimasti tranquilli e calmi, abbiamo fatto un risultato da squadra. Chi è entrato ha fatto bene".

Un saluto a Gigi Buffon, passato accanto a lui durante l'intervista e omaggiato con un "questo è una leggenda", e poi altre considerazioni sulla partita. Sulla qualificazione del Lione, ma anche sull'eliminazione sorprendente della Juventus.