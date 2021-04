Il messaggio di Ronaldo: "Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle tue scuse"

Il fuoriclasse portoghese, a secco nelle ultime tre partite giocate ma ancora in corsa per il titolo di capocannoniere, posta un messaggio sui social.

Il momento è a dir poco delicato sia a livello personale che di squadra. Cristiano Ronaldo però non ha paura e non cerca scuse, ben consapevole che a lui e alla Juventus si chiede molto di più.

Il fuoriclasse portoghese, a secco nelle ultime tre partite giocate e finito nel mirino dopo la pessima prestazione offerta a Firenze, torna a farsi sentire sui social con un messaggio neppure troppo criptico.

"Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle tue scuse".

Il tutto accompagnato da due emoij e una foto in versione casual fuori dal campo. La Juventus, adesso, si aspetta che Cristiano torni a fare Ronaldo anche sul rettangolo verde.

Quello di CR7 peraltro non è stato l'unico messaggio social di giornata in casa bianconera dato che anche Buffon ha voluto incoraggiare l'ambiente postando la foto dell'abbraccio di gruppo dopo il goal di Morata a Firenze.

"Ripartiamo da qui. Sempre forza Juve".

Oltre alla qualificazione per la prossima Champions League, d'altronde, Cristiano Ronaldo insegue pure il titolo di capocannoniere che per lui rappresenterebbe una prima volta da quando è in Italia. L'ennesimo obiettivo di una carriera già ricca di successi.