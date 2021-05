Il messaggio di Mourinho a Moratti: "Mi aveva scritto 'ci vediamo presto'"

L'ex presidente dell'Inter ha rivelato di aver ricevuto un sms da Mou prima del suo approdo alla Roma: "Ha scritto solo tre parole, è fatto così".

Dopo 11 anni, José Mourinho è pronto a tornare in Italia. Sarà il nuovo allenatore della Roma ed è pronto ad aprire un ciclo che spera di portare avanti per tutti i tre anni del suo contratto.

Il primo a portare lo Special One in Italia nel 2008 fu Massimo Moratti. Scelta che, come ha rivelato la storia, si è dimostrata vincente. Al 'Corriere della Sera' l'ex presidente dell'Inter ha rivelato di aver ricevuto un messaggio proprio dallo Special One.

"Mourinho mi aveva mandato un messaggio. Concreto come al solito. Tre parole. Non ne servivano altre: 'Ci vediamo presto'. Sono contento per lui. Moltissimo. Gliel’ho detto e glielo ribadirò alla prima occasione".

Moratti ha mantenuto un rapporto forte con Mourinho. Inevitabile, dopo il trionfo in Champions League maturato nel 2010, con la vittoria del triplete. Non c'è gelosia per vederlo da un'altra parte.