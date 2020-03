Il messaggio di Castrovilli: "Abbiamo ancora paura, dobbiamo seguire le regole"

Il centrocampista della Fiorentina ha parlato della situazione calcistica legata al coronavirus e alla sua stagione in maglia viola.

Stare a casa, punto. La vecchia vita potrà tornare tale solamente così. Continuano a ripeterlo tutti, per convincere, per aiutare. Tra questi anche Gaetano Castrovilli, centrocampista della , una delle squadre maggiormente colpite dai contagi, per fortuna in rapida guarigione.

Castrovilli è una delle sorprese di questa , una Serie A che non si sa bene se potrà riprendere nei prossimi mesi o dovrà dire arrivederci fino ad agosto/settembre. Il giocatore della Firoentina non si nasconde, per essere ottimisti ci sarà tempo.

Intervistato da Sky Sport, Castrovilli manda un messaggio ai tifosi:

Altre squadre

"Dobbiamo seguire le regole per uscire presto da questa situazione. Abbiamo avuto paura e l'abbiamo tutt'ora".

Una paura che passerà pian piano, nell'attesa di tempi migliori. Il calcio è rinviato in toto, non solo quello nazionale. L'Europeo, al quale Castrovilli punta, ci sarà solamente nel 2021:

"Avrò un anno in più di esperienza e spero possa aiutarmi a migliorare e limare i punti deboli, come per esempio sotto porta".

Tutti in astinenza di pallone, non solo i tifosi:

"Mi manca il calcio, mi manca il campo, quel rettangolo verde, i miei compagni e i tifosi. Spero di ricominciare il prima possibile. Da casa mi alleno sperando di migliorare giorno dopo giorno e farmi trovare pronto quando ricominceremo".

Per ora, serve stare a casa, poi si vedrà. Il passato è l'unica cosa a cui aggrapparsi: