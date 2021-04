Il messaggio del Milan: primo club di Serie A a firmare 'Il Manifesto della comunicazione non ostile per lo sport'

Il Milan aderisce al progetto dell'associazione no-profit Parole_O_Stili per contrastare la violenza verbale e la comunicazione ostile nello sport.

Un gesto dalla grande valenza simbolica, un messaggio chiaro e potente da condividere non solo con i tifosi rossoneri ma con tutti gli appassionati di calcio e non solo: il Milan è la prima squadra della Serie A a sottoscrivere il Manifesto della comunicazione non ostile per lo Sport , l'iniziativa di Parole_O_Stili , associazione no-profit triestina che punta ad educare, responsabilizzare e sensibilizzare gli utenti della Rete sull'utilizzo di forme di comunicazione non ostili e a contrastare il linguaggio d’odio e la violenza verbale.

L’evento, moderato dal Chief Communication Officer del Milan Pier Donato Vercellone, ha visto la partecipazione dell’amministratore delegato del club Ivan Gazidis , dell vicepresidente onorario Franco Baresi , della presidente di Parole_O_Stili Rosy Russo ma anche le testimonianze di due calciatori rossoneri come Davide Calabria e Deborah Salvatore Rinaldi e due esponenti del mondo del giornalismo come il vicedirettore del Corriere della Sera Venanzio Postiglione e Daniella Matar , corrispondente sportiva dall’Italia per Associated Press.

“Il tema che stiamo affrontando oggi è fondamentale anche per il mondo del calcio - ha spiegato Ivan Gazidis - il calcio riflette i problemi della società ma allo stesso tempo può avere un impatto positivo per il cambiamento. L'adesione di AC Milan al Manifesto è un nuovo step nel percorso di responsabilità sociale iniziato già da alcuni anni. Al Milan abbiamo una visione e degli obiettivi molto chiari su questo tema, abbiamo promosso il manifesto RESPACT, per essere più inclusivi e tolleranti. RESPACT significa rispetto, responsabilità ma soprattutto azioni concrete. Il nostro manifesto ha quattro aree di intervento: sensibilizzazione, educazione, prevenzione, collaborazione. Questo percorso non ha una 'finishing line', è un work in progress".

Il Manifesto della Comunicazione non ostile, come illustrato dalla presidente di POS Rosy Russo, è formato da 10 principi di stile e punta a contrastare il linguaggio d'odio nel tifo e nella comunicazione, con particolare attenzione al mondo dei social network.