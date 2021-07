Il Messaggero - Mourinho ha scelto: Pedro tra gli esuberi della Roma

A breve partirà ufficialmente la nuova stagione della Roma: secondo 'Il Messaggero', Pedro non rientra nei piani di Mourinho.

Sta per esaurirsi l'attesa dei tifosi della Roma: l'era Mourinho inizierà ufficialmente giovedì con la conferenza stampa di presentazione e con la lista dei giocatori convocati per il ritiro pre-campionato.

Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', il tecnico portoghese ha già preso la sua prima decisione 'forte' in qualità di guida giallorossa: l'esclusione di Pedro che, da come si evince dalle ultime indiscrezioni, sarà uno di quei giocatori destinati ad allenarsi a parte.

Assieme allo spagnolo anche alcuni giovani di rientro dai rispettivi prestiti e colleghi del calibro di Nzonzi, Pastore, Fazio e Santon, senza dimenticare Coric e Bianda.

Una mossa atta ad accelerare il processo d'addio con la truppa guidata da Pedro, che non rientra nei piani dello 'Special One': particolare attenzione anche relativamente alle situazioni di Dzeko e Smalling, che però si alleneranno regolarmente in gruppo.

Sul mercato in entrata, comunque, si priviligerà la ricerca di un sostituto dell'infortunato Spinazzola che ne avrà per almeno 6 mesi dopo la rottura del tendine d'Achille: tra i nomi sondati c'è anche quello di Bensebaini del Borussia Mönchengladbach.