Il Messaggero - Luis Alberto assente al raduno della Lazio

La società gli avrebbe accordato un permesso ma non è ancora nota la data in cui si unirà ai compagni.

E' iniziata con un piccolo 'giallo' la stagione 2021/2022 della Lazio agli ordini di Maurizio Sarri: alle visite mediche programmate per la giornata di ieri non era presente Luis Alberto.

Come riportato da 'Il Messaggero', il centrocampista spagnolo si sarebbe dovuto presentare all'Isokinetic per sostenere i test fisici di rito ma, un po' a sorpresa, da quelle parti non si è visto, scatenando così voci di ogni tipo relative a presunte frizioni con la società.

La Lazio, dal canto suo, non ha commentato ufficialmente la vicenda, limitandosi a sgonfiare il palloncino delle polemiche sostenendo la spiegazione di un accordo condiviso, con un permesso di qualche giorno di vacanza supplementare accordato all'ex Liverpool.

Ad oggi, comunque, non è dato sapere quando Luis Alberto tornerà ad allenarsi col gruppo laziale: questo stato di incertezza non fa altro che gettare benzina sul fuoco in merito alle indiscrezioni su un suo addio alla Lazio, tornate d'attualità dopo alcune incomprensioni che avevano preceduto la firma del rinnovo fino al 2025.

L'approdo all'Inter del suo mentore Simone Inzaghi non ha fatto altro che dare forza alle speculazioni sul futuro di Luis Alberto, gettando ombre pesanti sul prosieguo dell'avventura alla Lazio: che, di privarsi di uno come lui, non ha proprio intenzione.