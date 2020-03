Il Messaggero - La Raggi vuole la finale di Coppa Italia all'Olimpico

Dubbi infiniti su Serie A e Coppa Italia, il comune di Roma non vuole lo spostamento della finale a San Siro: si giocherebbe prima del 17 maggio.

Definire caos l'attuale situazione di rinvii, dietrofront, porte chiuse, porte aperte, limitazioni per regioni e province sarebbe a dir poco riduttivo. Un calendario intasato, una decisione che rimbalza da una parte all'altra. Ora anche il dubbio relativo alla finale di Coppa 2020.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, e la sindaca Raggi non hanno alcuna intenzione di vedere la finale di lontano dall'Olimpico. Come noto, lo slittamento al 20 maggio porterebbe lo stadio capitolino ad essere fuori servizio, visti i lavori in vista dell'Europeo per giugno.

Per questo motivo il comune di Roma spinge per un anticipo della finale di Coppa Italia prima del 17 maggio, data in cui si giocherà - e l'Olimpico chiuderà le sue porte per permettere di sistemare alcuni problemi in vista delle quattro gare previste per l'Europeo.

La Raggi spera che si trovi una soluzione in questo senso e che la finale non si giochi a San Siro. Molto dipenderà dal cammino di e in Coppa Italia, Europa e , visto e considerando un calendario assurdo sopratutto per nerazzurri e bianconeri.

L'entourage tratterà con la FIGC e il CONI in mezzo a dubbi assoluti, deciso a mantenere l'ultimo atto all'Olimpico per diverse motivazioni: