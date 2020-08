Il Messaggero - Juventus, Buffon era l'alternativa a Pirlo per la panchina

Andrea Pirlo guiderà la Juventus nella nuova stagione: l'alternativa al 'Maestro' era Gianluigi Buffon, poi rimasto al suo posto tra i pali.

Riparte oggi la con il raduno agli ordini del nuovo tecnico Andrea Pirlo, scelto come erede di Maurizio Sarri dopo la grande delusione per l'eliminazione in agli ottavi contro il .

L'ex centrocampista è un azzardo del presidente Andrea Agnelli che in precedenza lo aveva presentato in qualità di allenatore della squadra Under 23: nessuna esperienza su una panchina fino ad ora e tanti punti interrogativi da trasformare in certezze.

Ma qualora Pirlo non avesse accettato il prestigioso incarico, in casa Juventus avrebbero preso un altro clamoroso provvedimento: come riferito da 'Il Messaggero', l'alternativa era rappresentata niente di meno che da Gianluigi Buffon.

Opzione ancor più estrema, considerato che il classe 1978 è tutt'ora in attività con il ruolo di secondo portiere alle spalle di Szczesny: per intraprendere una carriera diversa c'è ancora tempo, meglio non forzare gli eventi.