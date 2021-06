Il Messaggero - L'Inter pensa al dopo Hakimi: accordo con la Lazio per Lazzari

L'Inter valuta le opzioni per la sostituzione di Hakimi: secondo 'Il Messaggero' ci sarebbe un accordo con la Lazio per Lazzari.

Sono ore decisive per il futuro di Achraf Hakimi, sempre più lontano dall'Inter: il PSG sta per presentare l'offerta che potrebbe convincere definitivamente la società nerazzurra a privarsi del suo esterno destro, anche se il Chelsea continua a non mollare la presa.

Chiaro che, alla luce di questi rumors, in Viale della Liberazione pensino a cautelarsi per non farsi trovare impreparati dopo la separazione con il marocchino: secondo 'Il Messaggero', pare esserci un accordo con la Lazio per l'acquisto di Manuel Lazzari.

L'esterno classe 1994 è un pupillo di Simone Inzaghi e sarebbe perfetto per agire a destra nel 3-5-2 adottato dal tecnico, in continuità con la linea tattica tracciata dal suo predecessore Antonio Conte.

Prima, ovviamente, l'Inter dovrà fare cassa con la cessione di Hakimi per finanziare il trasferimento di Lazzari che, a sua volta, potrebbe tornare utile alla Lazio per lanciare l'assalto a Julian Brandt, profilo molto apprezzato da Maurizio Sarri.

Per questioni di bilancio, tutto dovrebbe concretizzarsi dopo la fatidica data del 30 giugno, limite ultimo con cui individuare il termine della stagione 'economica' per le squadre.

Inter e Lazio protagoniste, assieme alla Roma, anche di un altro intreccio di mercato che riguarda Filip Kostic, esterno mancino in forza all'Eintracht molto stimato per le sue doti di grande uomo assist.