Il Mattino - Izzo e la presunta combine: "Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto"

Il difensore, secondo quanto riporta 'Il Mattino', avrebbe confessato il finto infortunio ai PM di Napoli. L'episodio risale ai tempi dell'Avellino.

Armando Izzo avrebbe rilasciato dichiarazioni importanti davanti al PM napoletano Maurizio De Marco, che indaga in merito all'ipotesi della combine di Modena-Avellino, partita di Serie B giocata il 17 marzo 2014.

In quell'occasione infatti, secondo quanto riporta 'Il Mattino', Izzo avrebbe simulato un risentimento muscolare per evitare di essere coinvolto nella presunta combine.

"Ho simulato un infortunio, in realtà ho simulato per non essere coinvolto in una combine".

Izzo quel giorno rimase in panchina per tutta la gara suscitando le ire dei tifosi irpini, dato che l'Avellino si stava giocando i play-off. Il difensore peraltro non ha mai riferito del finto infortunio alla giustizia sportiva, ma solo per evitare intoppi, negando comunque qualsiasi responsabilità dal punto di vista penale e sportivo anche ai magistrati.

Izzo poi racconta ai PM di Napoli come avesse capito che dietro quella partita potessero esserci movimenti strani.

"Ero a Secondigliano, a casa della mamma, ricevo una chiamata da Luca Pini, un collega calciatore che faceva anche il gioielliere, che doveva consegnarmi delle collane per moglie e figli, con lui c’era Salvatore Russo detto Geremia. Mi portano in un ristorante, dove trovo Millesi con i fratelli Accurso ma anche altre due persone che non ricordo bene. Loro mi dissero di accordarmi, ma a me quel raduno mi puzzava, vidi un’aria strana al punto tale che dopo una trentina di minuti presi un taxi e andai via. Mi limitai a dire devo stare tranquillo. Non sentii cose particolari, ma intuii che si trattava di qualcosa di strano, perché vedevo Millesi e gli Accurso".

Il difensore oggi al Torino già all'inizio della sua carriera, quando giocava a Trieste, sarebbe stato avvicinato per tentare di combinare un'altra partita.