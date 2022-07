Il Marsiglia sceglie Tudor per il dopo Sampaoli: accordo raggiunto

Nuova avventura per l'allenatore croato, reduce dall'esperienza sulla panchina del Verona: l'ex difensore della Juventus riparte dalla Ligue 1.

Igor Tudor è pronto a ripartire. Il 44enne allenatore croato, reduce dalla separazione con il Verona dopo l'ultima stagione sulla panchina degli scaligeri (subentrò a Di Francesco), è vicino alla panchina del Marsiglia.

Il club transalpino ha scelto l'ex difensore come erede di Jorge Sampaoli, che nella giornata di ieri ha deciso - in accordo con il club - di lasciare l'incarico di tecnico dell'OM. Alla base della decisione ci sarebbe l'insoddisfazione da parte del tecnico argentino sulle scelte in tema di calciomercato della dirigenza.

Secondo quanto riferisce 'RMC Sport', il Marsiglia e Tudor hanno raggiunto l'accordo per un contratto biennale. Fumata bianca attesa nelle prossime ore.

Le indiscrezioni parlano di un annuncio ufficiale in arrivo già nelle prossime ore: Igor Tudor potrà, successivamente, sbarcare nella città francese per iniziare a programmare il ritiro precampionato e guidare subito la squadra.

Il tecnico di Spalato, subentrato a partire dalla seconda giornata dello scorso campionato a Di Francesco, ha totalizzato 53 punti sulla panchina del Verona con una media di 1,47 a partite.