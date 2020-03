Il Marsiglia rischia la Champions: deferito dall'UEFA per il fair play finanziario

Come annunciato dall'UEFA, il Marsiglia è stato deferito alla camera giudicante del CFCB per il mancato rispetto del settlement agreement.

Nonostante un'ottima stagione in , soprattutto dopo l'arrivo di Villas-Boas sulla panchina, il rischia di passare guai seri all'orizzonte. La UEFA ha infatti posto una spada di Damocle sulla testa dello storico club francese.

Il motivo? Stando a quanto annunciato dalla UEFA, il Marsiglia è stato deferito alla camera giudicante del CFCB (Club Financial Control Body), perché il club, che è sotto settlement agreement, non avrebbe fino ad ora rispettato i paletti imposti da tale patto.

Il Marsiglia quindi, che si ritrova attualmente secondo in Ligue 1, potrebbe perdere l'accesso alle coppe europee e quindi alla . Sarebbe un danno enorme per la società francese, proprio in un buon momento sportivoo.

Oltre al Marsiglia, nella giornatad i giovedì, l'UEFA ha deferito alla camera giudicante anche Lechia Gdańsk, società polacca.