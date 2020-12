Il Marsiglia replica a Maldini: "Le sue parole su Thauvin non sono state rispettose"

Il CFO dell'OM, Pablo Longoria, replica alle parole di Maldini, che aveva rivelato l'interesse del Milan nei confronti del fantasista francese.

Il ha messo gli occhi su Florian Thauvin. A rivelarlo, una settimana fa, è stato proprio Paolo Maldini, che a Telefoot ha ammesso il gradimento dei rossoneri nei confronti del giocatore del .

L'OM, però, non sembra aver gradito particolarmente le parole del direttore tecnico del club rossonero. La replica è stata affidata a Pablo Longoria, CFO del club.

A 'Telefoot' il dirigente passato anche per , e , oggi in , ha affermato che le parole di Maldini sono state poco rispettose.

Altre squadre

"Stiamo lavorando al suo rinnovo. Abbiamo parlato con il suo procuratore, ma è difficile. Le parole di Maldini hanno complicato la situazione. Le abbiamo trovate poco rispettose. Non voglio fare polemica con lui e col Milan, ma non ho trovato le sue parole rispettose visto che Thauvin ha un contratto con noi“.

Thauvin ha un contratto con il Marsiglia che va in scadenza alla fine della stagione 2020/21. Il classe 1993 è anche Campione del Mondo in carica: faceva parte della spedizione francese in .