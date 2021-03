Il Maracanà di Rio cambia nome: sarà intitolato a Pelé

Il leggendario impianto, che ha ospitato due finali mondiali, porterà il nome di Pelé: manca soltanto l'ultima approvazione.

Lo conosciamo tutti come Maracanà come il quartiere in cui si trova. sebbene ufficialmente porti il nome di Mario Filho, giornalista che ne ha voluto la costruzione ed è scomparso nel 1966. Presto, tutti lo conosceranno come stadio Pelé.

L'impianto più nobile e conosciuto del Brasile presto porterà infatti il nome del calciatore, considerato il brasiliano più forte di tutti i tempi. Manca soltanto l'ultimo ok, dopo che il Parlamento dello stato di Rio de Janeiro ha approvato la proposta.

Come ha spiegato l'agenzia 'Reuters', l'ok del governatore trasformerà poi quello che si chiama attualmente 'Estadio Jornalista Mario Filho' in 'Estadio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pele'. Questa la spiegazione di uno dei responsabili del progetto.

"È un meritato omaggio ad un uomo che è riconosciuto in tutto il mondo per tutto ciò che ha dato al calcio brasiliano”

Non tutti in Brasile sembrano essere d'accordo con la modifica. I più critici adducono come motivazione il fatto che Pelé ha vissuto soprattutto a San Paolo piuttosto che a Rio.

Il centro sportivo circostante rimarrà intitolato a Mario Filho, mentre l'impianto porterà il nome di 'O Rei'.