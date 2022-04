Il Manchester United tocca il fondo: "Servono almeno 10 nuovi acquisti"

C'è chi ha utilizzato il termine 'inaccettabile', chi 'umiliante' e 'imbarazzante'. Di certo la sfida di ieri ad Anfield contro il Liverpool rappresenta uno dei punti più bassi della ultracentenaria e vincente storia del Manchester United. Il 4-0 subito dai 'Red Devils' ha certificato il ridimensionamento di una squadra che negli ultimi anni si è allontanata dalle zone di vertice della Premier League e oggi si ritrova a ricoprire un ruolo di secondo piano, lasciando proprio ai 'Reds' e ai cugini del Manchester City quello di protagonisti.

La disfatta di Liverpool non è rappresentata solamente dal risultato di un match mai in discussione, ma soprattutto da un atteggiamento completamente opposto tra la squadra di Klopp e quella di Rangnick. Un 4-0 con cui i 'Reds' bissano il 5-0 dell'andata a Old Trafford, quando sulla panchina dello United c'era ancora Ole Gunnar Solskjaer. 180 minuti senza storia che certificano la netta superiorità del Liverpool nei confronti di un Manchester United che si prepara all'ennesima rivoluzione estiva.

"Imbarazzante, deludente e forse anche umiliante".

Con queste parole Ralf Rangnick ha espresso a caldo, ai microfoni della 'BBC', le sensazioni dopo la pesante sconfitta di Liverpool. Il manager tedesco ha sottolineato la necessità di dover cambiare rotta in estate con numerosi cambi anche nella rosa a disposizione.

"Dobbiamo accettare un dato di fatto: il Liverpool è sei anni avanti a noi. Quando è arrivato Klopp, il club ha cambiato non solo la rosa ma ha portato la società e la città a un nuovo livello. È questo che deve succedere anche da noi già a partire dalle prossime sessioni di mercato".

Per Rangnick serve un intervento pesante sul mercato per poter ridurre il gap con il Liverpool, come spiegato nella conferenza stampa al termine della gara:

"Analizzando la situazione non è difficile... A mio modo di vedere è chiare che servono sei, setto, otto... Forse dieci giocatori nuovi. Ma prima di comprare giocatori nuovi, è necessario essere consapevoli della filosofia da adottare e di come si vuole giocare".

Il Manchester United è in lotta per un posto nella prossima Champions League con Tottenham, Arsenal e West Ham. La pesante sconfitta contro il Liverpool complica i piani dei 'Red Devils', che restano a tre punti di ritardo sul Tottenham e a pari punti con l'Arsenal, ma con una partita in più rispetto agli 'Spurs' di Conte e due in più rispetto ai 'Gunners'.

Tra le certezze dello United c'è Bruno Fernandes, considerato tra gli imprescindibili anche del prossimo corso. Il portoghese ha parlato a 'Sky Sports UK' dopo la disfatta di Anfield, senza trovare scuse dopo il pesante ko:

"Chiediamo scusa ai tifosi. So che non basta, ma è tutto ciò che possiamo fare. Meritano molto di più da noi. Penso che tutti abbiano dato il 100% e si siano impegnati, ma non abbiamo giocato abbastanza bene".

Fernandes fa una riflessione profonda e si interroga:

"Il Liverpool sta lottando per il titolo, noi non lottiamo per nulla: è questa la differenza. Dobbiamo guardarci dentro e cercare di capire cosa non va".

Criticato per alcune scelte, Rangnick ha cambiato sistema di gioco a gara in corso, sul risultato di svantaggio. Luiz Diaz ha sbloccato il risultato dopo 5 minuti, Salah ha raddoppiato al 22', spianando la strada alla squadra di Klopp.

L'ex manager del RB Lipsia ha inserito Sancho per Jones, alla seconda gara da titolare in due anni, e ha respinto le accuse ricevute:

"Non credo che una formazione diversa all'inizio avrebbe cambiato qualcosa. In occasione del primo goal subito non dovevamo stare così alti e subire il contropiede dopo appena cinque minuti. La rete ha cambiato la gara. Nel primo tempo non siamo stati bravi: arrivavamo sempre dopo loro sulle seconde palle. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma il terzo goal ha chiuso la partita".

Tra i più criticati in casa United c'è Marcus Rashford. L'attaccante classe 1997 della nazionale inglese è finito nel mirino dell'ex centrocampista dei 'Red Devils' Roy Keane, opinionista di Sky Sports UK, insieme al suo compagno di squadra Maguire.

"Rashford sembrava un bambino. Maguire, invece, ha fornito una prestazione inaccettabile e di livello troppo basso per gli standard del Manchester United. In questa squadra non c'è cattiveria, è triste. Non ci sono leader, mancano giocatori di qualità. C'è grande disordine nel club. Servono un allenatore e giocatori nuovi. Non vedo una squadra che combatte con orgoglio. È una squadra senza anima".

L'ex compagno di Keane, Gary Neville, concorda con lui e sottolinea il momento di grande difficoltà del Manchester United.

"Lo United ha dimostrato di essere lontanissimo dal Liverpool, in ogni settore. Dentro e fuori dal campo. E' una serata che deve far riflettere. In 42 anni non ho mai visto un Manchester così passivo. Non mi spiego come si possa passare dalla finale di Europa League a questo momento che rappresenta il minimo storico da quando seguo questa squadra. Non l'ho mai vista così male".

L'ennesima sconfitta, arrivata insieme a una prestazione nettamente al di sotto della sufficienza, costringono il Manchester United a delle riflessioni. Radiomercato racconta di un possibile accordo con Ten Hag per la prossima stagione, con un nuovo ciclo pronto a partire. L'inizio di una rivoluzione che in estate porterà a numerosi cambiamenti anche nella rosa, per ridurre un gap diventato fin troppo ampio tra le prime della classe e quel club che ha brillato fino a pochi anni fa e che oggi non ha smarrito la via del successo.